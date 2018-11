Sassuolo, De Zerbi: "Sensi in Nazionale motivo di orgoglio per tutti noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di viglia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche della convocazione in Nazionale di Stefano Sensi: "È motivo d'orgoglio per tutti, per la società, per me e per il mio staff e lo deve essere per i compagni. Sensi ha avuto troppo poco spazio, ma solo perché ha nello stesso reparto giocatori di uguali qualità ma con caratteristiche diverse. Deve essere uno stimolo per giocatori con alto potenziale ma ancora non consapevoli delle proprie qualità, come Magnani, Djuricic, Ferrari e Babacar, che devono chiedere a se stessi sempre di più. La Lazio ha solo un convocato e noi due? La Lazio ha tanti stranieri, il Sassuolo ha tanti giocatori forti, molti non hanno ancora espresso tutto il loro talento e la loro qualità, ma qui ci sono individualità di qualità altissima. Se Mancini si è accorto di Sensi in quelle poche partite che ha giocato, allora devono tutti far di più perché poi cambiano le carriere".