Sassuolo, De Zerbi: "Siamo giovani: presto scopriremo i nostri obiettivi"

Sull'obiettivo Europa League, ammesso dall'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si esprime Roberto De Zerbi, tecnico neroverde. "L'a.d. è la persona che più di tutti mi ha voluto qua ed è la persona che più di tutti vive di un entusiasmo e di un trasporto contagiosi. La realtà dice che siamo un gruppo giovane, secondo solo alla Fiorentina per gioventù, con giocatori molto forti in prospettiva. Quando capirò il reale valore e il reale potenziale sarò il primo a espormi, è giusto che chi ci sta intorno abbia questo entusiasmo, noi in campo dobbiamo pensare alla realtà e a quello che possiamo migliorare", ha detto alla vigilia della gara contro la Juventus nelle parole riportate da TuttoSassuoloCalcio.com.