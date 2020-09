Sassuolo, De Zerbi: "Stimo Di Francesco, sarà un Cagliari aggressivo e con personalità"

Quale Cagliari vedremo nel match contro il Sassuolo? Difficile dirlo, visto il cambio in panchina. Ma prova ad immaginarlo Roberto De Zerbi, allenatore neroverde che sarà chiamato a battere Eusebio Di Francesco, nel corso della sua intervista ai canali ufficiali del club: "Sarà un Cagliari aggressivo, con personalità, organizzato, che cercherà di giocare: stimando il loro allenatore, questo mi viene da immaginare. Hanno anche giocatori singoli molto forti, sarà una gara dura come lo sarà contro lo Spezia e il Crotone, a inizio campionato non si hanno parametrici precisi. Avere l'entusiasmo di ritrovare il campo, il gusto di divertici e l'ambizione di ripetere il ruolino di marcia del girone di ritorno dell'anno scorso, magari anche alzandolo: abbiamo mezzi e qualità per farlo. Poi ci sono molti giocatori che vorranno far bene, ricordo che ci sarà anche l'Europeo: c'è motivo per stare sempre sul pezzo".

