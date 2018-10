Sassuolo, De Zerbi: "Stimo Giampaolo, Samp ostica per tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria: "Andiamo a Genova cercando di non essere condizionati dagli ultimi due risultati negativi ma cercando di tener presente che abbiamo fatto due prestazioni buone - riportano i colleghi di Tuttosassuolocalcio.com - tra l'altro le abbiamo fatte contro due squadre forti, dobbiamo anche rispettare l'avversario, sapere chi siamo noi e chi sono loro. La Sampdoria sulla carta potrebbe sembrare meno forte di Milan e Napoli, ma per l'identità e l'organizzazione di gioco che ha, non lo è affatto. E' allenata da un allenatore che stimo e che è un mio amico, è una squadra ostica per tutti. Noi dobbiamo però pensare a noi, siamo una squadra forte, non dobbiamo farci condizionare da niente, dal fatto che in costruzione di gioco abbiamo preso dei gol, la strada è questa, poi ovvio che bisogna limare delle imperfezioni. Se uno vuole giocare, deve accettare che ogni tanto si perda il pallone, se non si vuole questo bisogna tirarlo 50 metri avanti. Se vogliamo partire giocando da dietro, può succedere, dobbiamo migliorare ma non cambiare strada, perchè le occasioni avute le abbiamo create giocando da dietro, a Napoli secondo me abbiamo fatto una grande partita. Andare a Napoli, contro una squadra che gioca il miglior calcio in Europa da tre anni, e comandare la partita, per un Sassuolo che è partito due mesi fa, secondo me è una gran cosa, al di là del risultato. Poi ovvio che lavoriamo per il risultato e dobbiamo migliorare".