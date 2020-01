© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stata una stagione fin qui negativa per Gregoire Defrel, attaccante classe 1991 in forza al Sassuolo ma attualmente fermo per una distorsione alla caviglia. Come riportato da Sky Sport, sulle tracce del francese ci sarebbero SPAL e Sampdoria. In particolare la formazione spallina segna molto poco, per questo cerca un rinforzo in attacco. La prima alternativa è Andrea Pinamonti del Genoa. Ma occhio alla Samp che aveva seguito il calciatore anche in estate.