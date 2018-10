Sassuolo, Di Francesco al 45': "Lavoriamo in difesa e ripartiamo"

Inter, si teme un lungo stop per Nainggolan: "Dovevo morire?"

Juventus, CR7 in conferenza alla vigilia della sfida al Man United

Milan-Betis, l'olandese Nijhuis designato per la sfida di San Siro

Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Juventus, i convocati: solo 3 centrocampisti per Allegri

Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

Parma, lavoro personalizzato per Grassi. Terapie per Dimarco

Torino, sessione di scarico con defaticante per chi ha giocato ieri

Federico Di Francesco ha così analizzato la prima frazione di Sampdoria-Sassuolo ai microfoni di Sky Sport : "Giocare a sinistra è un bell'impegno, però è quello che abbiamo preparato in settimana, lavorare bene in difesa e cercare di ripartire con la nostra qualità e con il fraseggio. È una bella partita, speriamo di fare risultato dopo due sconfitte. La nostra idea è sempre quella di giocare, andiamo avanti su questa strada, con la voglia di ottenere risultati".

