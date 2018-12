Sassuolo, Di Francesco: "Europa? Classifica ci dà più voglia di migliorare"

Fonte: tuttosassuolocalcio.com

Federico Di Francesco, esterno offensivo del Sassuolo, ha parlato al termine della vittoria contro il Frosinone: "Non era assolutamente venire qui a imporre il nostro gioco, sapevamo di trovare un ambiente caldo e di affrontare una squadra che non dico fosse obbligata a vincere ma per la quale la vittoria era importante, lo era anche per noi. Fin dall'inizio abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, penso sia una delle più belle partite che abbiamo fatto a livello di squadra, penso sia una vittoria meritata, avremmo anche potuto fare il 3-0. Non c'era paura, ma ci abbiamo messo estrema attenzione perché non volevamo ricadere negli stessi errori, abbiamo buttato due punti per quello che avevamo fatto in campo. Credo sia stata un'ottima risposta sia dal punto di vista della prestazione che dell'atteggiamento. Sono contento per Berardi che non segnava da un po' e aveva voglia di fare questo 50° gol, forse molti se lo dimenticano ma raggiungere questa cifra alla sua età vuol dire essere un grande giocatore, la storia parla per lui, ha avuto problemi fisici che non gli hanno consentito di esprimersi al massimo, ma siamo tutti felici per lui e speriamo che arrivi presto a 100 perché lo merita. Europa? Non ci piace parlare di obiettivi, lo abbiamo detto da inizio anno, ma una classifica così ci dà ancora più voglia di andare ad allenarci subito per il Torino che è subito dietro di noi. Dobbiamo cercare di continuare così, abbiamo anche lasciato qualche punto per strada, ma questa squadra ha tutti i numeri per fare bene. Media punti? Dobbiamo migliorarla per noi stessi, mi interessa solo che facciamo bene perché siamo una squadra che ha grandi valori e dobbiamo continuare a fare bene e a divertirci".