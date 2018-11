Sassuolo, Djuricic: "Sento fiducia. Col Parma per tornare alla vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Sassuolo Filip Djuricic ha parlato a Sky Sport del suo avvio di stagione e della prossima sfida contro il Parma: "I complimenti di De Zerbi? Lui scherza sempre con me. Per me sono parole importanti, mi danno fiducia e dimostrano che crede in me. La gara col Parma? Andremo lì per giocare come sempre, sappiamo che è una squadra forte che gioca in contropiede ma noi abbiamo un impianto di gioco preciso e possiamo vincere".