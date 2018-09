Giornata di lavoro per tutte le squadre di Serie A, in vista della quarta giornata di campionato. Di seguito tutti gli aggiornamenti dalle varie sedi: ATALANTA 17.21 - Questo pomeriggio, al centro Bortolotti di Zingonia, mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento...

Serie A, live dai campi: Helander ko, ne avrà per un mese

Limite prestiti, Spal a quota 11: FIFA ok

Fiorentina, Pezzella: "Anche noi inseguiamo la Juve. Non siamo battuti"

Quattro anni in panchina, poi Reds e Inter: il Tottenham scopre Vorm

Inter, Spalletti: "Gagliardini non è bocciato. Anzi, col Parma giocherà"

Limite prestiti, Udinese a quota 13: 6 gli Under 21

Esposito: "Se perde, il Napoli entra in un bel ginepraio..."

Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri"

Le ultime su Frosinone-Samp: tanti dubbi dal 1' per Giampaolo

Le ultime su Genoa-Bologna: Piatek-Kouamè. Inzaghi non cambia

Le ultime su Juve-Sassuolo: CR7 sì. Dybala e Pjanic in panchina?

Serie A, live dai campi: Helander ko, ne avrà per un mese

Alfred Duncan mette nel mirino la Juventus ("Scomoda per tutti", ha detto nella conferenza stampa di ieri) e glissa sul rinnovo: "La domanda va rivolta alla società, io sono concentrato solo sulla partita". A buon intenditore poche parole, scrive la Gazzetta di Modena : il centrocampista è in scadenza nel 2020, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'atteso prolungamento fino al 2022.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy