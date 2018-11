Sassuolo, Duncan: "Stiamo vivendo un periodo davvero positivo"

Non è bastato il primo punto sulla panchina del Chievo a portare serenità a Giampiero Ventura. Come riportato da Sky Sport, il tecnico avrebbe deciso di dimettersi dall’incarico di allenatore clivense.

Udinese, addio per Velazquez: esonero in arrivo

Roma, El Shaarawy: "Dispiace non andare in Nazionale, parlerà il campo"

Roma, Di Francesco: "Contento per Schick, grande interpretazione"

Sassuolo, Duncan: "Oggi daremo il 100% in campo"

Chievo, il primo punto (e forse ultimo) di Ventura. Uno scossone che non serviva

Udinese, per la panchina in lizza Nicola, Carrera e Sanchez Flores

Bologna, Inzaghi: "In certe circostanze non siamo fortunati"

Inter, Spalletti amaro: "Oggi non ci siamo fatti trovare pronti"

Provedel, la rivincita dell'ex e una titolarità non più in discussione

Frosinone, Cassata: "Durante la sosta lavoreremo per fare bene a San Siro"

Genoa, il Barcellona sfida le big di Serie A per Piatek

Alfred Duncan , centrocampista del Sassuolo , è intervenuto prima del match contro la Lazio . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport : "La squadra sta vivendo un periodo positivo. Il mister ci sta chiedendo tante cose, noi non stiamo pensando all'Europa. Dobbiamo dare continuità sia dal punto di vista della prestazione che del risultato".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy