Sassuolo-Empoli 0-1, Caputo la sblocca dopo appena 18 secondi

Empoli già in vantaggio al Mapei contro il Sassuolo. Nel primo anticipo della quinta giornata di Serie A, è Francesco Caputo a rompere l'equilibrio dopo appena 18 secondi dal fischio d'inizio. Perfetta la ripartenza degli azzurri, puntuale la battuta a rete dell'attaccante dopo l'assist involontario di Ferrari in area di rigore. Partita, dunque, subito in salita per i neroverdi di De Zerbi.