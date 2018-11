Sassuolo, Ferrari: "Buon momento ma non possiamo accontentarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro la Lazio: "I due gol segnati sono stati episodi importanti - riporta Parlandodisport.it - Nel primo non sono riuscito a respingere la palla, poi per fortuna siamo riusciti a rimetterla in piedi con la mia rete. Sono felice per il gol, ma soprattutto per il punto ottenuto. La Lazio è una grande squadra e contro di loro abbiamo disputato una buona gara. Siamo in un buon momento, stiamo facendo bene ma non ci possiamo accontentare. Ora ci riposeremo e torneremo al lavoro per preparare la partita di Parma".