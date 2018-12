© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha parlato a margine della vittoria esterna contro il Frosinone: "Il pareggio con la Fiorentina ha lasciato della rabbia ma in settimana abbiamo lavorato tanto e bene. Meno ballerini in difesa? Siamo una squadra, gli attaccanti danno una mano in difesa e i difensori in attacco. Siamo stati solidi, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco, ci siamo riusciti, possiamo fare ancora meglio ma questa per noi è una grande vittoria e i tre punti sono importantissimi. Questa vittoria ci dà la giusta serenità per lavorare bene in settimana e sabato cercheremo di dare il massimo. Obiettivo Europa? Cerchiamo di prendere i tre punti ogni partita, poi più avanti vedremo dove saremo e a cosa puntare. Di questa squadra mi piace la personalità, cerchiamo di imporci e fare il nostro gioco contro tutti gli avversari, è una cosa che ci ha trasmesso il mister". A riportarlo è Tuttosassuolocalcio.com.