Sassuolo, Ferrari: "Peccato il gol della Lazio, bravi a riprendere il match"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Gianmarco Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro la Lazio: "Peccato per il gol della Lazio che eravamo quasi riusciti ad evitare, poi siamo stati bravi a riprendere la partita. Felice per aver segnato ma soprattutto per il punto portato a casa".