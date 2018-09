Sassuolo-Genoa 1-1, Boateng pareggia i conti al Mapei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Sassuolo pareggia i conti in casa contro il Genoa grazie alla rete di Boateng al 34’: delizioso colpo di tacco di Babacar, che mette fuori causa simultaneamente Biraschi e Criscito: s'apre un varco centrale per Boateng, che a tu per tu con Marchetti non sbaglia e di sinistro fa 1-1.