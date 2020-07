Sassuolo-Genoa, le formazioni ufficiali: Traoré al posto di Boga. Nicola con Pinamonti-Pandev

vedi letture

Una sfida, quella fra Sassuolo e Genoa, che per il Grifone può voler dire salvezza matematica. Al Mapei Stadium gli uomini di Nicola si troveranno di fronte un undici neroverde che oramai non ha più ambizioni di classifica, ma che vorrà comunque chiudere al meglio in casa un campionato al di sopra delle aspettative. Per farlo De Zerbi dovrà rinunciare a Boga, al suo posto c'è Traore. Il tecnico rossoblù invece per provare a scardinare la retroguardia neroverde si affida alla coppia d'attacco formata da Pinamonti e Goran Pandev.

Queste le formazioni ufficiali del match:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero, Masiello; Jagiello, Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti