Sassuolo, Ghion: "La convocazione è il coronamento di un sogno"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima convocazione in prima squadra anche per il giocatore del Sassuolo Andrea Ghion in vista della sfida contro l’Atalanta: “A fine partita è arrivata questa notizia ed è stata la ciliegina sulla torta dopo la salvezza conquistata, ringrazio i compagni che hanno esaltato le mie qualità, sono molto emozionato. Abbiamo dimostrato sul campo quanto valiamo, ci credevano morti, e invece non abbiamo mollato ed è arrivata la salvezza. Ora l'obiettivo è migliorarsi e vedremo. In caso di esordio domani, sarebbe il coronamento di un sogno che ho fin da bambino”, riporta Tuttosassuolocalcio.com.