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Serie A

Sassuolo, Iachini: “Berardi e Politano cresciuti tanto, pronti per una big”

23.05.2018 00:53 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 820 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport con riferimento a Domenico Berardi e Matteo Politano. “Pronti per una big? Sicuramente, ci sono state difficoltà. Berardi ha avuto un grande finale di stagione, come Politano. A gennaio è stato un mese difficile per lui, col mercato, poi ha fatto bene. Entrambi sono cresciuti molto bene, nel finale di stagione hanno saputo interpretare anche altre posizioni. Sono pronti per il grande salto, ma deciderà il Sassuolo”, ha detto.

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