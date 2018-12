Sassuolo, il Barcellona studia De Zerbi in vista del futuro

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Barcellona starebbe osservando da lontano l'evoluzione della carriera dell'attuale tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi. Il Barça non ha intenzione di interrompere l'avventura di Valverde, con i dirigenti che hanno un ottimo rapporto con il proprio tecnico, ma in vista del futuro stanno studiando il modo di lavorare del neroverde. Piace per il modulo offensivo e la gestione dei dettagli, ed è piaciuta anche la sua crescita nel gestire le partite. Una suggestione appena nata che però andrà seguita in vista delle prossime stagioni, considerando che De Zerbi ha un contratto in scadenza nel 2020 e che nel calcio, anche quando si parla di un club gradioso come quello catalano, tutto è possibile.