Sassuolo-Lazio, formazioni ufficiali: Radu out, c'è Luiz Felipe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio:

Formazione praticamente obbligata per De Zerbi, privo in difesa di Chiriches, Rogerio e Ferrari e in attacco senza Berardi e Defrel. Peluso vince il ballottaggio con Kyriakopoulos, torna Duncan titolare a centrocampo.

In casa Lazio stop dell'ultim'ora per Stefan Radu che ha risolto i problemi fisici ma è stato colto da influenza. Al suo posto gioca Luiz Felipe, dato inizialmente in panchina, con Patric a destra e l'ex di turno Acerbi a completare il reparto. L'indisponibilità di Marusic rende scontata la presenza di Lazzari sulla corsia destra. Nessuna novità per quel che riguarda il resto della formazione.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga. A disp. Turati. Russo, Obiang, Muldur, Raspadori, Tripaldelli, Piccinni, Mazzitelli, Bourabia, Kyriakopoulos. All. De Zerbi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All. Inzaghi.

ARBITRO: Chiffi di Padova

ASSISTENTI: Schenone e Di Iorio ​​​​​​

IV UOMO: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Liberti