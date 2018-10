Sassuolo, Magnanelli: "Il rinnovo la cosa più bella che potesse capitarmi"

Inter, si teme un lungo stop per Nainggolan: "Dovevo morire?"

Juventus, CR7 in conferenza alla vigilia della sfida al Man United

Milan-Betis, l'olandese Nijhuis designato per la sfida di San Siro

Albertini sul Milan: "Donnarumma distratto. Pochi palloni per Higuain"

Lazio, problema in allenamento: si ferma Valon Berisha

Juventus, i convocati: solo 3 centrocampisti per Allegri

Mazzola: "Inter, vittoria meritata. Donnarumma non è pronto"

Juventus, confermato l'infortunio per Mandzukic: stop di 15-20 giorni

Milan, Higuain non balla il tango: la solitudine del numero 9 rossonero

Roma, i convocati: tornano De Rossi e Kolarov. Out Pastore

Parma, lavoro personalizzato per Grassi. Terapie per Dimarco

Torino, sessione di scarico con defaticante per chi ha giocato ieri

Francesco Magnanelli ha rilasciato un'intervista a Sky Sport prima della sfida esterna del suo Sassuolo sul campo della Sampdoria: "Rinnovo fino al 2021? Voglio giocare finché reggo, mi sento bene. È un grande riconoscimento da parte della società, a cui tengo tantissimo, la mia carriera parla chiaro. Ci siamo trovati d'accordo su tutto e penso sia la cosa più bella che mi potesse capitare. Le ultime sconfitte incidono? Non devono, poi sarà il campo a dirlo, ma abbiamo lavorato su questo. La strada è quella giusta, abbiamo messo in difficoltà anche squadre più grandi di noi. Tutti i ragazzi, compreso lo staff, lo sanno. Ci sono alti e bassi, questo è uno di quelli, bisogna saper tenere botta".

