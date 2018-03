Sassuolo, Mazzitelli: "Per salvarci dobbiamo dare tutti qualcosa in più"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Sassuolo Luca Mazzitelli, ha parlato a Sky Sport: "Ci tenevamo a riprenderci, ci mancava la vittoria e per fortuna ci siamo riusciti in un campo difficile come Udine. Dobbiamo dare continuità e fare punti per centrare la salvezza. Babacar ci ha dato una mano e spero che ci possa dare una mano a segnare di più da qui alla fine. Ci siamo compattati e abbiamo deciso che con lo spirito giusto daremo battaglia fino in fondo per raggiungere il nostro obiettivo. Berardi e Politano? Sono due giocatori fortissimi. Quest'anno, come tuttala squadra, hanno reso un po' meno di come possono. Ma dobbiamo dare tutti qualcosa in più. Ci aspettiamo tanto da loro, anche se non dobbiamo caricarli di troppe pressioni. Il Napoli? Non è la gara più semplice da affrontare ma proveremo a fare punti anche contro di loro. Non dobbiamo guardare l'avversario, dobbiamo guardare noi stessi per cercare di fare punti contro tutti. Chi vince il campionato? La Juventus, perché anche quando è in difficoltà riescono sempre a trovare il colpo del ko. Il Napoli invece deve giocare sempre al 100% dando tutto in ogni gara e magari perde punti contro di noi. Chi va in Champions? Spero la Roma, poi tra le altre, chi farà meglio".