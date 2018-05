Sassuolo, Missiroli: "Vogliamo fare risultato ed evitare brutte figure"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Sassuolo è intervenuto il centrocampista neroverde Simone Missiroli: “Sicuramente vogliamo fare risultato e di conseguenza evitare brutte figure. Vogliamo chiudere bene un campionato che è stato duro per noi, anche se ci siamo salvati in anticipo. Loro si giocano tanto, ma noi possiamo provare qualche giocata in più e quindi provare a fare bene. L'Inter ha delle qualità sia dietro che davanti, giocatori importanti che appena hanno palla fanno gol, bisogna stare attenti perché sono davvero pericolosi”.