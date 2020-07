Sassuolo, occhi in casa SPAL per rinforzare la rosa: piacciono Valoti e Biondi

vedi letture

Il Sassuolo guarda in casa SPAL in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, ai neroverdi piacciono in particolare l'esterno Mattia Valoti e il centrocampista Kevin Biondi. Per la difesa, invece, obiettivo Mattia Bani del Bologna.