© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Federico Peluso, difensore del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Milan. "Torno in un ruolo che ho sempre fatto, ho un cliente scomodo come Suso speriamo di tamponarlo bene. Abbiamo bisogno di punti e prestazioni, vogliamo dare il massimo per portare a casa qualcosa".