Sassuolo, per Caputo offerti Bandinelli e Ricci all'Empoli

Il Sassuolo fa sul serio per Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli. Come riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il club neroverde è pronto a offrire ai toscani due contropartite gradite al neo tecnico Cristian Bucchi: Filippo Bandinelli e Federico Ricci. Per l’attaccante è pronto un triennale.

