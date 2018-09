Sassuolo, Rogerio: "Boateng? Campione semplice e umile"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Intervistato da Tuttosport , il terzino brasiliano del Sassuolo Rogerio parla del suo compagno di squadra, Kevin-Prince Boateng : "È un campione semplice e umile, è un onore giocare con lui. Tornare in Europa? Le prime tre gare ci hanno trasmesso entusiasmo e la consapevolezza di poter ambire a qualcosa di grande ma è ancora troppo presto. Pensiamo solo alla gara con la Juventus".

