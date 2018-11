Sassuolo, Rogerio: "Troppe disattenzioni sui gol subiti"

La Lazio risale la china, schianta la SPAL e comunque vada a Udine fra poche ore resta in zona Champions. Un successo netto per i ragazzi di Simone Inzaghi, che erano chiamati a una reazione dopo il brutto ko casalingo contro l'Inter. Ci si aspettava una vittoria convincente, è arrivata....

Lazio, Immobile: "I tifosi si aspettano tanto. Doppietta per mia moglie"

Barcellona, i convocati per l'Inter: c'è anche Leo Messi

SPAL, Semplici: "In partita fino al gol di Cataldi. Lazio superiore"

Da ultima scelta a trascinatore: Cataldi rinasce alla 50esima in Serie A

Lazzari si mette in mostra davanti a Lotito. È ormai pronto al grande salto

Doppio Belotti, due a zero del Torino alla Sampdoria

Toro straripante, 2-0 all'intervallo. Samp in difficoltà

Parma, Siligardi al 45': "Ci stiamo provando in tutti i modi, serve cinismo"

Il laterale neroverde Rogério ha presentato la sfida tra Chievo e Sassuolo ai microfoni di DAZN : "I gol che abbiamo preso sono arrivati per disattenzioni nostre, li abbiamo rivisti e ci stiamo lavorando. Dobbiamo soltanto tornare ad essere una squadra forte, abbiamo bisogno di questo"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy