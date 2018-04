Sassuolo, Rogerio: "Una vittoria alla salvezza. Scudetto? Tifo Juve"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il laterale del Sassuolo Rogerio parla così della lotta per la salvezza e della prossima sfida al Crotone: "La salvezza è vicina ma non è ancora matematica, ci manca una vittoria; pensiamo a preparare bene le ultime partite e a dare il meglio di noi. Tutti hanno avuto difficoltà sul campo del Crotone, speriamo in un risultato positivo, ma sappiamo che sono una squadra forte. Io ho avuto difficoltà all'inizio a causa di un problema al ginocchio e perché non avevo preso parte al ritiro; sono al primo anno in una Prima Squadra, devo ancora imparare molto, ma sono felice della fiducia della società, del mister e dei compagni, spero di ripagarli. Voglio chiudere bene questa stagione, posso ancora crescere molto. Scudetto? Juve e Napoli sono due squadre al top ma io tifo per la Juventus. Sono di proprietà dei bianconeri e spero che vincano perché se lo meritano, perché hanno tanti giocatori di qualità e meritano di vincere il campionato".