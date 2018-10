Sassuolo, Rossi su Magnanelli: "In C2 presentato davanti a 3 giornalisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo fino al 2021 per Francesco Magnanelli, capitano del Sassuolo. Un'avventura che nasce da lontano, e che il presidente neroverde Giovanni Rossi racconta alla Gazzetta di Modena: "Vedere la foto della presentazione di Magnanelli mi ha emozionato. Eravamo alla Salvarola, io, Magnanelli, Morini e tre giornalisti. Una presentazione surreale, ma erano i tempi della C2 e non ci seguiva quasi nessuno. A distanza di 14 anni è cambiato il mondo".

Si aspettava che sarebbe diventato capitano del club? "Il calcio regala sorprese. Tutti gli anni per gli addetti ai lavori Magnanelli non sarebbe stato all’altezza della nuova categoria: lo dissero in C1, in B e poi anche in A. Ma Francesco ha sempre smentito tutti rispondendo sul campo".

De Zerbi?

"È diverso da tutti gli allenatori che ho visto da quando sono a Sassuolo. Metodico, preciso, aperto al dialogo, competente. Propone un gran bel calcio, vuole fare un gol in più degli avversari. La sua filosofia calcistica mi piace tanto".