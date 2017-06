Sassuolo, Scamacca e Pierini le chiavi per arrivare a Di Chiara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo prepara l'assalto al terzino Gianluca Di Chiara, classe '93, del Perugia e pupillo del neo tecnico neroverde Cristian Bucchi. Per sbloccare la trattativa gli emiliani sarebbero pronti a mettere sul piatto i prestiti di due giovani attaccanti della Primavera che si sono messi in luce in questa stagione. Si tratta del centravanti Gianluca Scamacca e dell'esterno Nicholas Pierini, entrambi classe '98. Come riporta Parlandodisport.it i due giocatori piacciono agli umbri e questo faciliterebbe la buona conclusione dell'affare.