© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ma in prestito all'Ascoli fino a fine giugno, ha commentato le voci di mercato che lo vorrebbero verso un trasferimento in una big europea. "Fanno piacere, ma ho la testa all'Ascoli e qui resterò fino al termine della stagione. Il Benfica? Ho letto dell'interessamento sui siti, ma io sono all'Ascoli, qui vivo e qui mi alleno, per me conta questo".