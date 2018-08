Sassuolo, Sensi: "Il rigore c'era. Abbiamo meritato il punto conquistato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato in zona mista dopo la partita pareggiata contro il Cagliari: "La rissa finale? Sono cose che capitano quando si gioca, ma ciò che è giusto è giusto e il rigore c'era. I giocatori del Cagliari erano molto arrabbiati per non essere riusciti a vincere. La gara? I sardi sono una buona squadra, che gioca molto sulle palle alte. Basta pensare alla doppietta di Pavoletti, sapevamo che non sarebbe stato facile. In ogni caso siamo soddisfatti, il punto ottenuto è più che meritato".