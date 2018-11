Sassuolo, Sensi: "La maglia dell'Italia un onore. Col Parma sarà difficile"

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato dall'esperienza in Nazionale, il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi ha parlato in conferenza stampa delle emozioni provate in azzurro e della prossima sfida al Parma: "Indossare la maglia della Nazionale Italiana è un onore e un'emozione unica, quella di ieri rimarrà una serata indimenticabile per me, rappresentare una nazione intera è un orgoglio e una grossa responsabilità. Il Parma domenica? Sarà una partita difficile, contro una squadra ordinata e messa bene in campo. Probabilmente loro aspetteranno di farci male in contropiede, dovremo avere pazienza e gestire la palla al meglio possibile", le parole riportate da parmalive.com.