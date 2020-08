Sassuolo, si continua a lavorare per Monchu. La recompra non sarà un ostacolo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in casa Sassuolo si continua a lavorare per Monchu, 20enne centrocampista centrale capitano del Barcellona B, già conteso da diversi club di tutte le migliori leghe europee, come Brighton, Bournemouth, Valencia, Betis Siviglia e Real Sociedad. Il club blaugrana vorrebbe però garantirsi la recompra in caso di cessione a titolo definitivo, un aspetto non dovrebbe ostacolare la trattativa con i neroverdi, visti anche gli eccellenti rapporti che intercorrono tra i due club.