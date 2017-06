Sassuolo, sondaggio dello Zenit per il difensore Acerbi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zenit scatenato in Italia. Non solo Manolas (ormai chiuso) e Paredes (in via di definizione) con la Roma, piace e non poco Francesco Acerbi. Il difensore centrale del Sassuolo è il primo nome nella lista di Roberto Mancini per fare coppia proprio con Kostas Manolas, ed è stato fatto un sondaggio con i neroverdi. Da capire se lo Zenit possa numericamente fare questo tipo di operazione, viste le restrizioni imposte sul numero di stranieri, ossia un massimo di sei contemporaneamente in campo. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com.