Sassuolo-Udinese 0-0 al 45', nel primo tempo regna la noia

Sassuolo-Udinese 0-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Udinese. Dopo i primi 45 minuti il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0.

INIZIO A RILENTO - Poco spettacolo in avvio di gara, con le due squadre che passano i primi 20 minuti a studiarsi ed a duellare a centrocampo. La gara vive di qualche fiammata dei singoli: Pussetto-De Paul da una parte, Berardi dall'altra.

DUNCAN SEGNA, IL VAR ANNULLA - La prima occasione della gara è per il Sassuolo, con Duncan che lascia partire un bel tiro dal limite dell'area. Conclusione potente ma centrale, Musso mette in angolo. Sugli sviluppi del corner lo stesso Duncan trova il gol, ma il VAR annula per una posizione irregolare del centrocampista dei neroverdi.

QUALCHE LAMPO NEL FINALE - Nel finale di primo tempo arriva qualche lampo, con il Sassuolo che cerca di portare un po' di brio un un pomeriggio davvero noioso. Babacar viene anticipato sul più bello, qualche minuto più tardi Berardi prova la giocata ma la difesa dell'Udinese fa buona guardia. L'ultima occasione è sempre di Duncan: il centrocampista prova il gol in acrobazia, ma non riesce a colpire bene il pallone.