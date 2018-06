Sassuolo, Varnier in arrivo. Piace anche Brignola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sassuolo attivissimo sul mercato. Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina, per la difesa neroverde è vicinissimo Varnier del Cittadella per circa 3 milioni di euro. Dal Benevento potrebbero arrivare Guilherme e Brignola, quest'ultimo seguito anche da Parma e Fiorentina.