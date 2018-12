Savini: "Nel 2016 Icardi fu a un passo dal Napoli, che offrì più di 60 mln"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'estate 2016 Mauro Icardi fu a un passo dal Napoli. Ne ha parlato, ai microfoni di 'Radio CRC', il procuratore Ulisse Savini, membro dell'entourage del capitano dell'Inter: "Fu davvero vicino agli azzurri. L’Inter in quel momento non aveva nemmeno il sostituto, non pensava che il Napoli si spingesse a tanto: alla fine scelse di rinnovargli il contratto. Sarebbe arrivato assieme ad Arkadiusz Milik. Aurelio De Laurentiis ci provò fino in fondo, arrivò ad offrire più di 60 milioni“.