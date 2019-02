© foto di Raimondo De Magistris

Sta facendo molto discutere tra i tifosi italiani l'atteggiamento tenuto da Leonardo Bonucci al Wanda Metropolitano. Il web ha infatti immortalato il momento in cui Leonardo Bonucci, in occasione del gol di Gimenez che sblocca la partita, cade a terra dopo un lieve contatto e prova a rialzarsi sbirciando il proseguo dell'azione che si conclude col gol di Gimenez. A quel punto, il difensore della Juventus s'accascia a terra nella speranza che l'arbitro possa concedere fallo in attacco, ma l'arbitro Felix Zwayer non va nemmeno al VAR per convalidare la rete.