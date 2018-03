Scadenza 2018 - Badelj, rinnovo possibile per l'eredità di Astori

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milan Badelj e un futuro che non è ancora scritto, anzi. Fino a poche settimane fa, prima della scomparsa di Davide Astori, tutto faceva pensare a un divorzio tra lui e la Fiorentina, visto che il rinnovo non era ancora arrivato, ma la tragedia che ha colpito il mondo viola e non solo ha fatto compattare in maniera incredibile il gruppo di Stefano Pioli e da qui al termine della stagione molto può ancora succedere.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Come detto tutto è ancora da decidere ma Milan Badelj ha raccolto l'eredità, non solo dal punto di vista della fascia da capitano, di Davide Astori e sente i colori viola molto più dentro di sé dopo la disgrazia dello scorso 4 marzo. Nelle prossime settimane il centrocampista incontrerà la società, insieme al suo procuratore, e chissà che non possa arrivare la firma sul rinnovo. Resta però chiaramente aperta la pista relativa al suo addio, visto anche che a 29 anni il croato firmerà probabilmente l'ultimo contratto importante della sua carriera da calciatore.

Nome: Milan Badelj

Età: 29

Squadra di appartenenza: Fiorentina

Club interessati: Roma, Lazio, Milan, Siviglia