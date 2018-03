Scadenza 2018 - Canales, da gioiello Real al no al Benevento

© foto di J.M.Colomo

Sergio Canales è stato, per un periodo, uno dei gioielli del Real Madrid. O meglio, uno di quelli in rampa di lancio, che sembravano già pronti a un avvenire luminoso, diventando una delle possibili bandiere nel corso degli anni. Gol all'esordio, l'incoronazione di Paco Gento - non un passante qualsiasi - che sosteneva che avrebbe vinto molti titoli con il Real. Dieci presenze dopo, il Principito è finito al Valencia, poi all'Ajax, infine alla Real Sociedad.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Ventotto presenze in campionato, sette in Europa League, otto assist e due gol in stagione. Numeri che dimostrano come Canales forse non sia il calciatore che Gento pensava potesse diventare, ma che può tranquillamente essere un rinforzo più che utile a una squadra di media classifica. Una come la Sampdoria, a cui è stato offerto nei giorni scorsi. Meglio che al Benevento, che era intenzionato ad acquistarlo a gennaio, un po' sulla scia di quanto fatto per Sandro. La concorrenza è però molto agguerrita, con il Betis in prima linea, oltre allo Sporting Lisbona. Non sarà facile, eventualmente, convincerlo.

Nome: Sergio Canales

Età: 27

Squadra di appartenenza: Real Sociedad

Club interessati: Sampdoria, Benevento, Betis Siviglia, Fenerbahce, Sporting Lisbona