Scadenza 2018 - De Vrij, niente rinnovo: accordo fatto con l'Inter

Stefan de Vrij, dopo un tira e molla durato mesi ha preso la sua decisione e non rinnoverà il contratto con la Lazio. Una perdita che peserà molto per i biancocelesti ma ormai il dado è tratto e non si può più tornare indietro. L'olandese è uno dei migliori difensori centrali del nostro campionato e chi riuscirà a prenderlo a zero farà un grandissimo colpo anche in ottica futura, visto che ha appena compiuto 26 anni entrando quindi nel pieno della sua maturità. La splendida corsa in Europa League dei capitolini nella stagione in corso farà sì che il giocatore possa acquisire anche esperienza in campo internazionale.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Come detto De Vrij ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Lazio ma nei giorni scorsi, a precisa domanda, ha risposto di non aver deciso il suo futuro e di pensare soltanto a chiudere al meglio la sua stagione in biancoceleste. La strada, a prescindere dalle parole del diretto interessato, è stata però tracciata e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Inter. Sullo sfondo resta la Juventus che in passato lo aveva seguito a lungo.

Nome: Stefan de Vrij

Età: 26

Squadra di appartenenza: Lazio

Club interessati: Inter, Juventus