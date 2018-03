Scadenza 2018 - Ferreyra, che il tre sia il numero giusto?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Facundo Ferreyra, con lo Shakhtar, ha fatto vedere incubi a Napoli e Roma. E pure al raccattapalle dell'Olimpico, negli ultimi minuti della sfida contro i giallorossi, con lo spintone per spedirlo al di là dei cartelloni pubblicitari. Grande fisico, un buco nell'acqua al Newcastle - come tanti altri ottimi attaccanti degli ultimi anni - e poi il ritorno in Ucraina, sicuramente più appagante rispetto all'esperienza inglese.

SITUAZIONE ATTUALE - Come quasi tutti i suoi compagni non ucraini, l'idea è quella di lasciare lo Shakhtar a fine stagione, per ritrovare una dimensione europea di primissimo livello. L'Italia ha già avuto due opportunità per acquistarlo, prima nel 2013 - con moltissime offerte pervenute da praticamente tutti i big club - poi subito dopo l'esperienza al St James Park, con Atalanta e Sampdoria che avevano monitorato da vicino il suo profilo. Potrebbero rinverdire il proprio interesse, con un po' di concorrenza come Sampdoria e Bologna. Meno calda la pista Inter.

Nome: Facundo Ferreyra

Età: 27

Squadra di appartenenza: Shakhtar Donetsk

Club interessati: Inter, Sampdoria, Bologna, Atalanta, Fiorentina