Scadenza 2018 - Lavezzi, fuori dal calcio che conta. Ipotesi Turchia

Ezequiel Lavezzi è stato uno dei protagonisti che negli ultimi anni hanno calcato i migliori campi da calcio d'Europa ma dopo le esperienze a Napoli e Parigi ha fatto la scelta di lasciare il calcio che conta per iniziare una nuova avventura in Cina. Una scelta discutibile per un giocatore della sua caratura ma a partire dalla prossima stagione l'argentino potrebbe tornare o in Europa o in Sudamerica, per terminare la sua carriera.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Molto difficilmente Lavezzi resterà per altri anni in Cina e per questo alcuni club si sono mossi per provare a prenderlo a parametro zero fin dal prossimo luglio. Niente grandi società però, visto che stiamo parlando del Trazbonspor e del Rosario Central, con quest'ultima che ha l'intenzione di riportarlo in patria.

Nome: Ezequiel Lavezzi

Età: 33

Squadra di appartenenza: Hebei Fortune

Club interessati: Trazbonspor, Rosario Central