Scadenza 2018 - Moutinho, il Monaco non molla. Ci sono Roma e Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Protagonista la passata stagione con la maglia del Monaco, sia in Ligue 1 che in Champions League, Joao Moutinho sarà senza contratto a partire dal prossimo 30 giugno e per questo motivo ci sono vari club che si sono messi sulle sue tracce, sicuri di poter prendere un giocatore che possa risolvere molti problemi a centrocampo attraverso la sua tecnica e la sua esperienza in campo internazionale.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Monaco non si è ancora arreso al fatto di vedere il giocatore firmare il rinnovo e proverà fino all'ultimo a convincerlo. Nelle ultime settimane le parti sembrano essersi avvicinate ma non è da escludere che alla fine il giocatore lasci il Principato per accasarsi altrove. Il Milan e la Roma sono alla finestra e proveranno l'affondo nei prossimi mesi.

Nome: Joao Moutinho

Età: 32

Squadra di appartenenza: Monaco

Club interessati: Roma, Milan