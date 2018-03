Scadenza 2018 - Reina, è già fatta. Con tempi decisamente sballati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pepe Reina ha svolto le visite mediche lo scorso 12 marzo con il Milan, con una tempistica curiosa. Gli azzurri erano ancora in corsa per lo Scudetto, ma era il giorno immediatamente successivo alla sfida, pareggiata, contro l'Inter. Certo, 35 anni e un eventuale infortunio possono essere un problema, ma va detto che c'è anche una questione che andrebbe al di là del puro lato economico e che intacca pienamente il lato sportivo.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Milan ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Pepe Reina, il Napoli ha deciso di mantenerlo in rosa nonostante la scadenza - per il "patto per lo Scudetto" dello scorso anno - e le tante richieste da parte di alcuni grandi club. I rossoneri ci hanno provato anche l'anno scorso, prima del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. La sua firma ora innesca una sorta di guerra di successione. Perché, come ha detto Raiola oggi, "c'è la speranza che giochi Reina al Milan, l'anno prossimo".

Nome: José Manuel Reina Páez

Età: 35

Squadra di appartenenza: Napoli

Club interessati: Milan