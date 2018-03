Scadenza 2018 - Strinic, giro d'Italia con arrivo a Milano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un buonissimo inizio di campionato, poi la flessione, come tutta la Sampdoria. Ivan Strinic è arrivato in blucerchiato dal Napoli, per una stagione, a mettere un puntello sulla fascia sinistra. Ci è riuscito abbastanza bene nella prima parte, salvo poi non vedere più il campo da due mesi a questa parte. Marco Giampaolo ha detto che non è più sereno a livello mentale e che fisicamente non sta tanto bene, essendo ancora convalescente. Sarà vero? Intanto rischia il posto a Russia 2018, con la Croazia che vorrebbe convocarlo, ma non sarà semplice in caso di sei mesi di stop.

SITUAZIONE ATTUALE - Strinic è a un passo dal Milan, con un accordo già praticamente scritto da inizio febbraio. Da lì in poi non ha più visto il campo, quindi non è detto che, alla fine, tutto quanto non possa saltare. Il quadro però appare delineato, perché Strinic andrebbe a fare la riserva di Ricardo Rodriguez, lasciando Antonelli libero di cercarsi una nuova sistemazione.

Nome: Ivan Strinic

Età: 30

Squadra di appartenenza: Sampdoria

Club interessati: Milan