Scadenza 2018 - Sung-Yong Ki, Milan in pole per il sudcoreano

Sung-Yong Ki è arrivato in Europa nel 2010 e ha vestito le maglie di Celtic, Sunderland e Swansea, ma a partire dalla prossima stagione potrebbe cambiare ancora aria, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e il centrocampista farebbe comodo a diversi club, anche in Italia.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Milan sembra essere davvero vicino e Massimiliano Mirabelli, insieme a Marco Fassone, potrebbe presto consegnare a Gattuso un nuovo giocatore per la stagione che verrà. Ci sono anche altre società che potrebbero farsi avanti, ma i rossoneri hanno il sì del calciatore e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto sono pronti a tesserarlo per avere in questo modo il vice Kessie, inseguito fin dallo scorso mese di gennaio.

Nome: Sung-Yong Ki

Età: 29

Squadra di appartenenza: Swansea

Club interessati: Milan