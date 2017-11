Scadenze 2018 - La top 11 del Portogallo: Reyes e Casillas i big

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato portoghese non è certo il più ricco d'Europa. Spesso, al di fuori dalle tre big del calcio lusitano come Sporting, Benfica o Porto, c'è una spaccatura esagerata, colmata ultimamente dal Braga ma nei decenni passati anche dal Boavista. Così la top11 della Superlig vede Iker Casillas in porta, ma sullo sfondo ci sarebbe pure una vecchia conoscenza del calcio italiano come Julio Cesar. Il 3-5-2 vede anche Luisao, difensore centrale brasiliano che in passato avrebbe fatto le fortune delle italiane, con Marcano e soprattutto Diego Reyes, adattabile sia in mezzo alla retroguardia che come pivot basso. Le fase trovano Goiano ed Eliseu, quest'ultimo ex Lazio e Malaga, mentre in mezzo Mauro del Braga, Marcelo del Rio Ave ed Ewerthon della Portimonense, finito nel mirino del Sassuolo qualche tempo fa. Infine Bryan Ruiz, giustiziere dell'Italia a Brasile 2014 con il Costa Rica, in appoggio a Kleber, brasiliano che a inizio carriera sembrava potesse essere davvero un nuovo fenomeno.

PRIMEIRA LIGA (3-5-2)

Casillas; Luisao, Marcano, Reyes; Goiano, Mauro, Marcelo, Ewerthon, Eliseu; Ruiz, Kleber.